Дельфина с двумя головами поймали в Северном море голландские рыбаки, сообщается в журнале New Scientist.

Фотографии необычного улова рыбаки передали ученым. Дельфин очень похож на типичных сиамских близнецов — у него две головы, три глаза и одно тело с нормальным комплектом конечностей и органов.

Сохранять находку рыбаки не стали, испугавшись, что такой улов противоречит законам ЕС и Голландии, и выбросили тело дельфина в море.

Как заявил океанолог Эрвин Компанье из Национального исторического музея Роттердама, рыбакам не стоило выбрасывать тушу. Изучение тела животного помогло бы понять, почему дельфин умер и какие мутации стали причиной появления второй головы.

«Анатомия китообразных радикально отличается от устройства тела других млекопитающих из-за того, что они адаптированы к жизни в море. Многое из того, что отличает нас от китов и дельфинов, остается неизвестным. Поэтому открытие еще одного случая дицефалии среди китообразных в дополнение к девяти уже изученным дает нам массу новых знаний», — сказал Компанье.

Также он отметил, что открытие интересно еще и тем, что подобные отклонения развития крайне редко встречаются среди китообразных.