Хамовнический суд Москвы в среду, 14 июня, утвердил мировое соглашение между юмористами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко и их соседкой Еленой Макаровой с нижнего этажа. За затопленную квартиру супруги согласились выплатить пострадавшей 269 тыс. рублей.

Как сообщает «РИА Новости», изначально истица настаивала на взыскании 440 тыс. рублей компенсации за ремонт и моральный ущерб. Экспертиза оценила нанесенный ущерб в 215 тыс. рублей, оставшиеся 54 тыс. покрывают судебные расходы и затраты на экспертизу.