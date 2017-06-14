В среду, 14 июня, Минобороны России опровергло сообщения о якобы обнаружении на главной базе Северного флота двух тонн «бесхозной взрывчатки». Как уточняет ведомство, в начале лета на территории бывшего склада стройматериалов были действительно обнаружены два закопанных в грунте резервуара.

После экспертизы выяснилось, что они содержат «один из компонентов вещества, используемого для разрушения скальной породы».

Ведомство в кратчайшие сроки эвакуировало данные резервуары и утилизировало их.