При возгорании 24-этажного жилого дома Grenfell Tower в лондонском районе Кенсингтон пострадали 74 человека, 20 из них находятся в реанимации. Об этом в среду сообщает британская служба скорой помощи.

Уточняется, что после пожара из здания были госпитализированы 64 человека, еще десять пострадавших добрались до больниц самостоятельно. По меньшей мере шесть человек погибли.

Ранее сообщалось, что возгорание началось на втором этаже жилого дома и распространилось до крыши. В тушении пожара задействовали около 200 пожарных. Работы спасателей оказались затруднены слишком узкими подъездами к зданию.