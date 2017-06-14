Предприниматель Сергей Михайлов требует взыскать с оппозиционера Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) 500 тыс. рублей по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации.

«Истец просит взыскать с каждого из ответчиков по 250 тыс. рублей, а также просит оплатить все судебные издержки», — заявила представитель суда, передает ТАСС.

Михайлов потребовал опровергнуть сведения из фильма «Чайка», где его называют криминальным авторитетом. Предприниматель также просит признать распространенную информацию порочащей и не соответствующей действительности. Он требует удалить из сети фильм, о котором идет речь.

Беседа по иску состоится 29 июня.