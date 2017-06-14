Пожар произошел на стройке стадиона «Волгоград Арена». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области.

Инцидент произошел утром в среду, 14 июня. Загорелся утеплитель. Общая площадь составила порядка 100 кв. м. Возгорание было ликвидировано в течение пяти минут, черные клубы дыба дал горевший утеплитель. В результате инцидента никто не пострадал. По предварительным данным, причиной возникновения пожара могло стать нарушение техники безопасности при проведении газосварочных работ, заявили в компании-подрядчике «Стройтрансгаз». Искры от газосварочного аппарата могли попасть на лежавший рядом мешок с утеплителем — пенопластом. Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на v1.ru, на стадионе в настоящее время ведется разбор временных металлоконструкций, в которых больше нет необходимости. Точная причина возгорания устанавливается.

Волгоград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

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