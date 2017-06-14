Корпорация Hitachi Zosen и еще три японские компании собираются создать систему, которая станет конкурентом американскому глобальному спутниковому позиционированию GPS. Об этом заявлено в пресс-релизе корпорации Hitachi Zosen.

Предполагается, что разработка будет основана на японской космической системе и дополнит систему PS в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это позволит точно определять необходимые координаты.

Компания Hitachi Zosen получит доступ к национальным спутникам «Митибики». Два таких аппарата уже находятся на орбите, к весне 2018 года планируется запуск еще двух. Спутники этой серии способны определять расположение объектов на Земле с погрешностью не более 6 см.

Также с 2018 года японские «Митибики» начнут действовать как дополнение к американской GPS. К 2023 году, когда орбитальная группировка японских спутников увеличится до 7, система заработает полностью самостоятельно и будет использоваться для навигации в Азии, Австралии и Океании.