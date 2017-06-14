В полицию Москвы поступило заявление о похищением раритетной скрипки Страдивари стоимостью более 50 млн рублей.

Адвокат одной из моковских фирм обратился в правоохранительные органы , заявив, что у семьи, чьи интересы он представляет, пропала дорогостоящая скрипка Страдивари.

Как стало известно, мужчина, получивший раритет в наследство, передал скрипку на хранение своей дочери. Вскоре женщина решила развестись со своим мужем, и во время раздела имущества, как утверждает женщина, ее муж подменил скрипку на фальшивую.

По ее словам, в 2016 году специалисты НИИ Гнессиных и мастерской Консерватории установили, что футляр от скрипки и смычек были изготовлены в XVII веке, а сама представленная скрипка в 30-40 годы XX века. Что напрямую указывает на факт подмены.

В настоящее время рыночная стоимость оригинальной скрипки Страдивари оценивается в 50 млн рублей.По факту инцидента проводится проверка.