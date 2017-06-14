Совет Федерации отложил рассмотрение внесенного правительством закона о создании в РФ реестра госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, уволенных за коррупцию.

Совфед вернется к рассмотрению вопроса, когда кабмин подготовит необходимый пакет документов.

«Проект постановления Правительства РФ нуждается в доработке, включая его наименование, которое необходимо привести в соответствие с положениями Закона. Также полагаем необходимым согласовать его основные концептуальные положения, эту работу мы как раз сейчас ведём», — сказал глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Принятый Госдумой ранее закон предусматривает создание перечня, куда будет включаться информация о применении к лицу взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. Исключение составляют сведения, представляющие государственную тайну. Включать уволенного за коррупцию сотрудника в реестр должен будет его работодатель.