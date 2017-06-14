Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе из-за усиления ветра и ливней, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Днем 14 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17–22 м/с», — сказано в тексте предупреждения.

Также в ведомстве отметили, что плохие погодные условия могут привести к подтоплениям и энергоавариям.

В прошлую субботу, 10 июня, полуостров также накрыл шторм. В Симферополе выпала почти месячная норма осадков, в связи с чем были подтоплены дороги и городские территории.