Мэр Рима Вирджиния Раджи обратилась к правительству Италии с призывом не направлять больше в столицу мигрантов. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Я считаю, что невозможно возводить дополнительные структуры для приема беженцев, к тому же это даже опасно. Рим подвергается сильному миграционному давлению. Я послала несколько дней назад письмо в префекту Рима, чтобы призвать Министерство внутренних дел Италии к введению моратория на принятие новых мигрантов, прибывающих в город», — написала она.

На 1 января прошлого года в Риме проживали более 364 тыс. иностранцев. Больше половины из них — выходцы из Европы, преимущественно из Румынии.

Министерство финансов Италии ранее оценило расходы на прием мигрантов в $3,3 млрд