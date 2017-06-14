Около 30 самолетов и вертолетов ВВС России вернулись на аэродромы базирования после окончания совместных учений «Душанбе-Антитеррор-2017».

Об этом заявил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Ярослав Рощупкин.

«Российские летчики успешно выполнили план учебно-тренировочных полетов в районе таджико-афганской границы, десантировали подразделения спецназа и ВДВ, технику и грузы военного назначения, нанесли ракетные и бомбовые удары по целям на сложном рельефе», — цитирует его «РИА Новости».

В ходе учений авиация России обеспечивала воздушную поддержку мотострелковым подразделениям Таджикистана, отрабатывавших борьбу с незаконными вооруженными формированиями в горах.