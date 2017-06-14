Социальная сеть «ВКонтакте» представила платформу для создания виртуальных масок. Об этом написала «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу компании.

В настоящий момент новый инструмент доступен только в «Историях», однако ожидается, что скоро маски добавят и на другие сервисы.

«Ключевое отличие масок «ВКонтакте» от других подобных продуктов — открытая платформа. Каждый пользователь сможет реализовать свою идею и сделать маску по мотивам любимого персонажа или актуального мема», — сказал руководитель проектов социальной сети Олег Илларионов.

Социальная сеть собирается поддержать авторов и делать новые работы доступными для других пользователей.