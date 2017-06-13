Накануне несанкционированной акции оппозиции в центре Москвы 12 июня правоохранителями были задержаны 136 подростков. Об этом сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников.

«Было задержано 136 несовершеннолетних. Мое мнение — эти ребята переживают сейчас период заблуждений, они живут в своем, иногда кем-то придуманном, мире», — цитирует представителя мэрии «Интерфакс».

Участие подростков в массовой акции оппозиции Черников объяснил их желанием «реализовать себя любой ценой, доказать, что ты какой-то другой». Чиновник добавил, что «этим кто-то активно пользуется».

Напомним, в понедельник вместо согласованного митинга на проспекте Сахарова накануне его проведения Алексей Навальный призвал перенести его на Тверскую улицу, где проходил городской фестиваль. Оппозиционер был задержан полицией в подъезде своего дома и приговорен судом к 30 суткам административного ареста за нарушение правил проведения митингов и демонстраций.

По оценкам мэрии, несанкционированная акция в центре Москвы, которая была пресечена полицией, собрала не более 5 тыс. человек.