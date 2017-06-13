Участница телевизионного шоу «Битва экстрасенсов» Илона Новоселова погибла, выпав из окна шестого этажа жилого дома, расположенного на шоссе Энтузиастов в Москве.

Как сообщает Life, инцидент произошел после того, как девушка поссорилась со своим молодым человеком, который якобы пообещал ее бросить и уехать в Челябинск.

Обстоятельства случившегося выясняются. Официального подтверждения данной информации нет.

30-летняя Илона Новоселова стала известной благодаря шоу «Битва экстрасенсов». Она является победительницей 7-го выпуска проекта.