Алтайский край лидирует среди регионов Сибири по количеству разводов. Об этом говорят данные статистики за первые три месяца 2017 года.

За I квартал 2017 года в Алтайском крае было зарегистрировано почти 2,4 тыс. браков и более 2,5 тыс. разводов. Из этого следует, что на 100 браков приходится 101 развод. Таким образом, Алтайский край стал единственным в Сибирском федеральном округе, где количество разводов превышает количество браков. Об этом сообщает altapress.ru.

На втором месте по числу расторженных браков — Кемеровская область, далее следует Красноярский край.

Всего в СФО за три первых месяца поженились 25,4 тыс. пары, а развелись 20,9 тыс. Среднее соотношение разводов и браков — 82:100 соответственно.