Apple занимается разработкой системы автотранспорта с технологией беспилотного вождения. Об этом сообщил глава корпорации Тим Кук.

«Мы сфокусированы на автономных системах. Мы считаем именно эту технологию очень важной», — цитирует Кука агентство Bloomberg.

По словам главы Apple, в корпорации эту технологию рассматривают как мать всех проектов в сфере искусственного интеллекта. «Возможно, в этой сфере это один из самых сложных проектов, над которым только можно работать», — сказал он.

Ранее Apple официально не подтверждала, что ведет разработку беспилотных автомобилей. Однако об этом сообщали источники в компании.

В апреле корпорация получила разрешение на испытания беспилотников в Калифорнии, напоминает RNS.

Работу над беспилотным автомобилем Apple начала в 2014 году. Компания планировала построить собственный беспилотник в рамках Project Titan, но в 2016 году было принято решение сфокусироваться на разработке технологии для самоуправляемых автомобилей.