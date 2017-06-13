Разногласия с Россией необходимо решать с позиции силы. Об этом заявила глава министерства обороны Германии Урсула фон дер Ляйен на заседании комитета Европарламента по внешней политике.

«Наша позиция заключается в том, что мы хотим иметь разумные отношения с Россией, но мы понимаем, что это должно происходить с позиции силы», — цитирует ее слова телеканал «Звезда» со ссылкой на ТАСС.

Отношения России с НАТО обострились в 2014 году после государственного переворота на Украине. Альянс на саммите в Варшаве в июле 2016 года принял решение разместить многонациональные батальоны в Латвии, Эстонии, Литве и Польше. По словам фон дер Ляйен, ФРГ понимает значение защиты восточных границ, в связи с чем убеждена в необходимости оказать поддержку «друзьям на востоке», сообщает «РИА Новости». Россия неоднократно указывала на то, что не собирается нападать на какую-либо из стран, входящих в альянс. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО об этом знают, однако используют повод для размещения большего количества техники и батальонов вблизи российских границ. Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, группировка НАТО у западных границ за десять лет увеличилась в восемь раз.