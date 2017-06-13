Порядка 38 млрд рублей затратят на обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков на Курской АЭС. Средства на эти цели направят в рамках внедрения современного оборудования и технологий в целях модернизации и повышения надежности работы атомной станции.

Высокой оценкой проводимой работы по поддержанию безопасности и надежности стало признание Курской атомной станции одной из лучших АЭС в ежегодном конкурсе концерна «Росэнергоатом». Среди десяти атомных станций страны Курская АЭС заняла второе место, сообщает «Курская правда».

Курская АЭС, филиал «Концерн Росэнергоатом», входит в тройку самых мощных атомных электростанций России. В ее состав входит четыре энергоблока общей мощностью 4 млн кВт. Станция обеспечивает электроэнергией 19 регионов ЦФО (энергосистема «Центр»), занимая долю свыше 50%. от мощности всех электростанций Среднерусского Черноземья. В настоящий момент в Курчатовской районе идет подготовительный этап строительства станции замещения КуАЭС-2, мощность которой должна будет заменить старые энергоблоки, введенные в эксплуатацию с 1976 по 1985 годы. Энергоблоки новой станции планируется запустить в 2022 году.