23 июня на Боевке в Курске пройдет спартакиада ГТО, в которой могут принять участие команды молодых специалистов предприятий и организаций города Курска. Заявки принимаются до 21 июня, передает ИА KurskCity.ru.

24 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал указ о возрождении в России комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Спустя три года в Общественной палате решили проанализировать показатели субъектов РФ за 2015–2016 годы. Лидерами рейтинга стали Псковская, Рязанская и Омская области. В разряд аутсайдеров попали Карачаево-Черкесия, Адыгея и Орловская область.