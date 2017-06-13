Новый лот благотворительного аукциона появился на электронной площадке государственных публичных закупок ProZorro. На этот раз в качестве лота участникам предлагается вечер в театре с 27-летней Наталией Бойко, которая занимает должность заместителя министра энергетики, его стартовая цена — $3,8.

В описании аукциона говорится, что Бойко — «львовянка и настоящая ценительница театрального искусства», а также утверждается, что выбранная ею театральная постановка подарит победителю «букет замечательных эмоций».

Ранее на аукцион выставили завтрак с заместителем министра МВД Украины Анастасией Деевой. Все средства, полученные за этот лот, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии.