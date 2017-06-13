Пять тысяч мальков амурского осетра выпущены в реку Зея в Амурской области неподалеку от села Красноярово Свободненского района. Молодь была доставлена с Анюйского рыборазводного завода в Хабаровском крае.

Как передает «Хабаровский край сегодня», благоприятные условия в месте выпуска позволят малькам закрепиться и размножиться в бассейне Верхнего Амура. Перед выпуском в емкости с рыбами подмешали воду из реки, чтобы адаптировать осетра к естественным природным условиям.

Амурский осетр — очень ценная рыба, запасы которой сильно подорваны. Общая численность его зейско-буреинской популяции не превышает 2 тыс. особей старше двух лет. Вид занесен в Красную книгу РФ. Основные причины сложной ситуации — интенсивный китайский промысел, браконьерство в российских водах, загрязнение бассейна реки Амур, добыча гравия.