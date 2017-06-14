Досрочный роспуск Верховной рады и проведение парламентских выборов уже осенью могут стать реальностью. За это выступают партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» и «Оппозиционный блок», представители которых подтвердили «Известиям» свои намерения. И несмотря на то что украинский президент Петр Порошенко, во власти которого распустить парламент, не горит желанием этого делать, на него оказывается серьезное давление. Об этом «Известиям» сообщил источник в администрации президента Украины.

Сторонники роспуска ВР поставили целью убедить президента Украины Петра Порошенко объявить о досрочных выборах осенью 2017 года.

— Партии пытаются давить на президента, чтобы тот распустил парламент осенью. «Блок Петра Порошенко» (БПП) досрочные выборы невыгодны, поскольку блок недосчитается ощутимого количества мест. В сложной политической ситуации некоторые силы надеются за счет досрочных выборов получить больше депутатских мандатов, — рассказал «Известиям» источник в администрации президента Украины.

Впрочем, в случае досрочных выборов, по последним соцопросам, Украина получит весьма «разношерстный» парламент. Ни одна из партий не пользуется подавляющей поддержкой у народа. Как говорят украинские эксперты, сейчас в стране лучшие условия для создания новой политической партии с умеренным курсом и новым лидером. Население разочаровано правлением Петра Порошенко и БПП, время Юлии Тимошенко, по мнению многих, уже прошло, а «Оппозиционный блок» ассоциируется с периодом президентства Виктора Януковича. Остальные политические силы тем более не могут претендовать на роль тех, кто смог бы вывести Украину из кризиса. И тем не менее, выступая за роспуск ВР, партии надеются сыграть на недовольстве электората и перекроить политический ландшафт страны.

— Большинство сил в Верховной раде считают необходимым назначить досрочные выборы и распустить парламент до конца 2017 года. Подобных идей придерживаются в «Оппозиционном блоке», «Свободе», «Батькивщине», и даже среди членов БПП есть сторонники такого сценария. За перевыборы выступают те, кто уверен, что сможет пройти барьер в 5%. У партии «Батькивщина» есть все шансы стать лидером парламентской гонки, — рассказал «Известиям» источник в «Батькивщине». Давать авторизованные комментарии российским СМИ в партии запрещено.

По последним опросам, проведенным социологической группой «Рейтинг» в конце мая, «Батькивщина» набирает около 13%, следом идут «Оппозиционный блок» и БПП — по 10%. Немного от тройки лидеров отстает Радикальная партия Олега Ляшко и партия «За життя», руководители которой — выходцы из «Оппоблока». Из данных социологов следует, что пока ни одна из партий недотягивает даже до 15%, а «Народный фронт» Арсения Яценюка — вторая политическая сила в нынешнем парламенте — пока не получает даже пороговые 5%.

— Мотивов для роспуска Верховной рады действительно достаточно много. Рада, как и вся система на Украине, не справляется со своими задачами. В парламенте большинство депутатов не могут работать друг с другом. Это может произойти, я подтверждаю, осенью. Однако власть свои позиции сдавать не собирается. Они будут пытаться удержаться до последнего, — пояснил «Известиям» депутат от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий.

С точки зрения самой процедуры обязать президента распустить Верховную раду депутаты не могут. Однако оказать давление на лидера страны им по силам. Рейтинги «Блока Петра Порошенко» активно падают, и к очередным выборам партия может растерять даже свои 10%. Поэтому сторонники подобного сценария считают, что смогут продавить идею в администрации президента, поскольку так у БПП пока есть шанс удержать хотя бы половину из своих мест.

Украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в разговоре с «Известиями» отметил, что заставить президента пойти на проведение досрочных выборов — возможно.

— «Батькивщина» и «Оппозиционный блок» очень заинтересованы в роспуске, поскольку в этом случае они получат больше процентов, чем у них есть сейчас. Хотя большинство им в любом случае не заполучить, поэтому кардинальным образом ничего не поменяется, — пояснил эксперт.

На прошлых выборах БПП набрал 21,82%, «Народный фронт» — 22,4%, «Оппозиционный блок» — 9,43%, а «Батькивщина» — всего 5,68%. При этом большинство в итоге осталось за партией Порошенко за счет мажоритарных округов. По нынешним раскладам, «Народный фронт» имеет шансы пройти в парламент только по мажоритарной системе, БПП потеряет минимум половину мест, а число депутатов от «Батькивщины» увеличится почти втрое. Стабилен лишь «Оппозиционный блок», который, впрочем, может несколько увеличить свое представительство в раде.