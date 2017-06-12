Петр Порошенко подписал закон о запрете георгиевской ленты. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.

Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты», принятый Верховной радой 16 мая, подписан в понедельник, 12 июня.

Комментируя подписание указа, Порошенко назвал георгиевскую ленту «символом агрессии против Украины в 2014–2017 годах».

Підписав закон про заборону георгіївських стрічок. Адже це не символіка Другої світової, це - символ агресії проти України 2014 - 2017 років pic.twitter.com/EY1s8i2HEh — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 июня 2017 г.

Согласно закону, за публичную демонстрацию георгиевской ленты на Украине вводится штраф от 850 гривен до 2,55 тыс. гривен ($32–96) с конфискацией ленты. За повторное в течение года нарушение этого закона может быть применен штраф до 5,1 тыс. гривен ($192) или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленты.