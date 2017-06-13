Подрядчик строительства трассы «Таврида» и автоподходов к Крымскому мосту запустил работу мобильного асфальтобетонного завода производительностью 250 т/ч недалеко от Керчи. Предполагается, что завод полностью обеспечит асфальтобетоном строительство автоподходов, а также снизит экономические затраты на транспортировку. Всего на заводе, который соответствует экологическим нормам и стандартам, работает 12 специалистов: лаборанты, механики, операторы.

Всего в рамках строительства «Тавриды» будут смонтированы четыре таких асфальтобетонных завода. Очередной завод разместится недалеко от села Батальное (Ленинский район), сообщает ИА «Крыминформ».

Федеральная трасса «Таврида» строится по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года. Она станет своеобразной связующей нитью возводимого моста через Керченский пролив и Крымского полуострова с материковой Россией. Протяженность четырехполосной трассы, которая пройдет по территории Крыма, составит 237,5 км, общая протяженность с севастопольским участком составит 277,5 км. Окончить строительство дороги планируется к 2020 году, однако движение по некоторым ее участками будет открыто в 2018 году.