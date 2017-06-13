Гостей и участников Кубка конфедераций накормят блюдами кубанской кухни из местных продуктов. Об этом рассказали в пресс-службе города-курорта Сочи, передает ТАСС.

Местные рестораны и кафе уже разработали специальное меню, переведенное на английский, французский и китайский языки. Кроме того, рестораторы набрали дополнительный персонал со знанием иностранных языков.

Составители футбольного меню учли интерес болельщиков к местной кухне и привычки европейцев. В меню - окрошка, борщ, блины с разнообразными начинками, вареники, а также суп-пюре из грибов и пицца.

В управлении потребительского рынка администрации Сочи подчеркнули, что проблем с поставками продуктов питания в городе не будет, у поставщиков уже есть опыт работы во время Олимпиады.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.