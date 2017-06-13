Сотрудники Минобороны завершили подрыв старых ракетных шахт в Оренбургской области. Они были расположены в Домбаровском районе.

Шахты начали взрывать еще в середине мая. Всего было произведено четыре подрыва непосредственно под землей и еще столько же – на поверхности, когда уничтожались здания инфраструктуры. Сначала подрывались сооружения вблизи пусковой установки, а затем и сама шахта.

Несмотря на то, что участок, на котором располагались шахты, находится в 10 км от поселка Домбаровский, местные жители не ощутили толчков от взрывов, сообщает РИА «Оренбуржье». Сама территория была оцеплена в радиусе 2 км.

Агентство пока не располагает официальными комментариями от представителей военного ведомства, однако факт проведения взрывных работ в этом районе подтвердил источник в муниципальных органах.