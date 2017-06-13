Туристско-информационный центр Казани в преддверии Кубка конфедераций разработал экскурсионные маршруты для гостей. Об этом сообщил руководитель госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов.

«Будет выведена на рынок новая экскурсия, которая называется «Казан вкусов». Она в первую очередь рассчитана на то, чтобы познакомить туристов и гостей с особенностями национальной кухни Татарстана», — приводит слова Иванова ИА «Татар-информ».

Помимо прочего, экскурсия предполагает посещение комплекса «Туган авылым», Старо-Татарской слободы. Предполагается, что впоследствии экскурсия станет постоянной.

Кубок конфедераций — тестовое соревнование, которое традиционно проводится за год до чемпионата мира по футболу в стране-организаторе мундиаля. Оно пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах России: в Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. В столице Татарстана будут играть сборные Португалии и Мексики — 18 июня, а сборные Германии и Чили — 22 июня.