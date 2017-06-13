Россияне могут официально потребовать вернуть деньги за качество услуг жилищно-коммунального хозяйства, если оно не соответствует уровню. На это указывает пленум Верховного суда РФ по вопросам о судебных спорах в сфере ЖКХ.

Таким образом, жильцы имею право на денежные компенсации за значительные перебои с электро- и водоснабжением. Кроме того, сообщает «Русская планета» со ссылкой на «РИА Новости», россияне также могут добиваться снижения стоимости коммунальных услуг, включая полное освобождение от оплаты. Также они могут претендовать на изменение размера платы за содержание жилого помещения при оказании не отвечающих качеству услуг. В качестве доказательств плохого обслуживания в суде можно представить аудио- и видеозаписи показаний свидетелей или заключения экспертов, ответчиком в суде будет именно поставщик услуг.