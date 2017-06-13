В Новозыбковском районе Брянской области во время ралли «День России» внедорожник «УАЗ» сбил ребенка. 8-летняя девочка была госпитализирована. По некоторым данным, у автомобиля отказали тормоза и он уже на финише выехал за пределы трассы. После этого инцидента было принято решение о прекращении соревнований.

Между тем, как сообщает Интернет-газета «Брянские новости», организаторы высказали упреки в адрес самих зрителей. Якобы болельщики не вняли предупреждениям и подошли слишком близко к гоночной трассе. Сами соревнования несколько раз останавливались для того, чтобы вывести людей из опасной зоны.

Однако в одной из местных групп в соцсетях отмечается, что безопасность зрителей не была обеспечена должным образом. В частности, разделительная полоса только указывала на границы трассы, а отдельного блока для зрителей не было.

Как стало известно, мать пострадавшей девочки обратилась в полицию по поводу случившегося. По ее словам, у нее есть видео с места ДТП.