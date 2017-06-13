Турагентства на Украине организуют тайные групповые поездки на концерты российских звезд, запрещенных в стране. Об этом сообщает украинское издание «Вести».

По словам организаторов туров, концерты звезд российской эстрады пользуются большим спросом у украинцев. Турагентства предлагают желающим туры на концерты в соседнюю страну. Например, одесситов возили в Кишинев на концерт группы «Ленинград», а киевлян — в Минск на концерт Филиппа Киркорова. Стоимость поездки начиналась от 450 гривен (порядка 982 рублей), сообщает «Дни.Ру».

Так, на концерт «Ленинграда», по словам менеджера одесской компании «Клуб авантюристов» Артема Бочарова, было восемь автобусов с туристами по 50 человек в каждом. Поездка рассчитывалась без ночевки, люди прибыли за час до концерта и уехали домой сразу после. На концерт группы «Би-2» собралось шесть автобусов.

Вместе с тем ряд турагентств опасаются открыто устраивать туры на концерты запрещенных ВСУ артистов, поэтому предлагают туристам только трансфер с проживанием, а билеты на концерт им предоставляется покупать самостоятельно. Туркомпании опасаются, что их могут обвинить в пособничестве запрещенным в стране артистам.