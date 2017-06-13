Национальная гвардия в Венесуэле применила заряды со слезоточивым газом, в результате пострадали около 30 детей в детском саду министерства инфраструктуры.

Сотрудники служб здравоохранения и гражданской обороны района Чакао немедленно направились к месту происшествия, однако руководство министерства отказало им в возможности помочь пострадавшим, передает «РИА Новости».

Это уже не первая подобная атака гвардейцев — ранее они применяли газ против жителей и персонала приюта для детей и престарелых «Мой дом» в городе Маракайбо.

С начала апреля в Венесуэле идут массовые антиправительственные протесты, за это время погибли 67 человек.