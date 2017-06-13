Власти выделили 314 млн рублей на охрану Байкала
Правительство России выделило субсидии в размере 313,77 млн рублей на финансирование реконструкции правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ.
Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабмина.
Отмечается, что реконструкция предусмотрена федеральной целевой программой «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы».
Реконструкция очистных сооружений позволит сократить объемы сбросов сточных вод в Байкал и улучшить экологическую обстановку в Улан-Удэ.