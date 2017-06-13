Созданная российскими разработчиками программа CrashOverride способна отключать подачу электричества в американские города. Такое заявление сделала фирма Dragos из США, занимающаяся вопросами информационной безопасности.

По сообщению экспертов, вирус незаметно проникает в компьютерную систему, а затем активируется сразу в нескольких местах. Результатом становится отключение электропитания на срок от нескольких часов до нескольких дней.

Ранее хакеры таким же образом атаковали энергосистему Украины, утверждает газета The Washington Post со ссылкой на Dragos. Будучи модифицированной, CrashOverride сможет обесточивать и города США, считают специалисты.