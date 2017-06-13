Британские консерваторы поддержали Терезу Мэй на посту премьер-министра и партийного лидера, несмотря на неудачу на прошедших парламентских выборах.

Вице-председатель руководящего комитета Консервативной партии Чарльз Уокер заявил, что партия выражает «уверенную поддержку» Мэй и ожидает 5 лет работы правительства консерваторов.

«Я восхищаюсь, что Мэй на прошедшей встрече взяла полную ответственность за избирательную кампанию», — сказал Уокер.

Прошедшие 8 июня парламентские выборы, которые инициировала сама Тереза Мэй, чтобы укрепить свои позиции, обернулись неудачей. Ее партия потеряла абсолютное большинство в парламенте. В связи с этим лидер лейбористов Джереми Корбин призвал премьера уйти в отставку.

Некоторые СМИ и политики также предположили, что из-за таких результатов Тереза Мэй может покинуть пост премьер-министра Великобритании. Однако пока такая информация не находит подтверждения.