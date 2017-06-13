Минтранс и МВД не поддержали идею внести изменения в ПДД для разрешения движения мотоциклистов между рядами, сообщает «Коммерсантъ».

В МВД назвали идею нецелесообразной и сослались на положения Правил дорожного движения, в которых говорится, что нужно двигаться в пределах существующей дорожной разметки и пересечение сплошной линии недопустимо.

При этом в ведомстве отметили, что параллельное движение транспорта на одной полосе не запрещено при соблюдении безопасного интервала. Но на некоторых участках дорог ширина полосы может быть небезопасна для такого движения.

В Минтрансе также отметили, что необходимости внесения поправок в ПДД нет.

Соответствующие решения ведомств доложены вице-премьеру Игорю Шувалову. Ранее он дал поручение проработать возможность внесения в ПДД изменений, согласно которым мотоциклистам будут выделены отдельные стоп-линии и разрешено движение между рядами машин.