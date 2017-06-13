О нарушении Россией границ экономической зоны Японии заявило издание Yomiuri. По сообщению СМИ, российское судно, не получив разрешения, проводило исследование между Сахалином и островом Хоккайдо, близ пролива Лаперуза.

Инцидент произошел 5 июня, утверждает газета. В опубликованном материале Yomiuri уточняет, что судно погрузило в воду исследовательское оборудование, находясь менее чем в 50 км от мыса Соя на севере Хоккайдо. Корабль был замечен службой береговой охраны. Спустя час судно вышло из японской экономической зоны.

По сообщению издания, МИД Японии потребовал от России не допускать в будущем подобных инцидентов.