Президент России Владимир Путин заявил, что не был до конца уверен, что станет президентом РФ. Об этом он заявил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, которое показали на американском телеканале Showtime, пишет агентство «РИА Новости».

Он также признался, что не знает, почему Ельцин выбрал его в качестве своего преемника.

«Просто я для себя тогда решил, что если судьба вот так распорядилась, надо тогда уже до конца идти. И я тогда еще не знал на сто процентов, что я буду президентом. Никаких гарантий по этому поводу никто не давал», — рассказал Путин.

По его словам, работа президента и процесс принятия решений похожи на деятельность представителей творческой профессии.

«Не хочу себя сравнивать с людьми творческих профессий, но процесс работы и принятие решений что-то напоминает такой процесс», — отметил президент.