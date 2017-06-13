Собственники получат право потребовать снизить плату за коммунальные услуги, если они были оказаны некачественно. Об этом говорится в проекте постановления пленума Верховного суда России (есть у «Известий»).

Проект постановления будет рассмотрен сегодня на заседании.

В нем также говорится, что наличие задолженности по оплате коммунальных услуг не является поводом для их отключения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Задолженность по коммуналке дошла до Верховного суда.