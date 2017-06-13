Навальный получил 30 суток административного ареста за нарушение организации митинга
Оппозиционер Алексей Навальный приговорен Симоновским судом Москвы к 30 суткам административного ареста за организацию несанкционированной акции и неповиновении полиции.
Об этом стало известно в первые минуты вторника, 13 июня.
«Алексей Навальный признается виновным в совершении административного правонарушения, суд назначает ему наказание в виде ареста на 30 суток», — говорится в решении судебной инстанции.
Кроме того, суд признал нарушение повторным, сообщает ТАСС.
Ранее Навальный был задержан полицией после того, как накануне перенес митинг с согласованного мэрией места на проспекте Сахарова на улицу Тверскую.