Оппозиционер Алексей Навальный приговорен Симоновским судом Москвы к 30 суткам административного ареста за организацию несанкционированной акции и неповиновении полиции.

Об этом стало известно в первые минуты вторника, 13 июня.

«Алексей Навальный признается виновным в совершении административного правонарушения, суд назначает ему наказание в виде ареста на 30 суток», — говорится в решении судебной инстанции.

Кроме того, суд признал нарушение повторным, сообщает ТАСС.

Ранее Навальный был задержан полицией после того, как накануне перенес митинг с согласованного мэрией места на проспекте Сахарова на улицу Тверскую.