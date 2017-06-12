Эксперты, специализирующиеся на рынке смартфонов, считают, что новый айфон — iPhone 8 — на российском рынке будет стоить от 80 до 90 тыс. рублей (для сравнения: в США его можно будет купить примерно за $1 тыс., утверждают инсайдеры).

Разница в цене между РФ и американским рынком объясняется высокой региональной наценкой. Тысяча долларов — это психологический барьер для покупателей айфона в США, уверены эксперты.

Предполагается, что новая модель смартфона от Apple появится в продаже в сентябре нынешнего года: на 17 сентября запланирована презентация, а на 25 сентября — поступление в магазины. Производство iPhone 8 запустили несколько дней назад.

Однако ранее осведомленные источники сообщали, что из-за проблем с поставками комплектующих старт продаж может быть отложен до октября или даже ноября.

Ранее стало известно, что iPhone 8 будет революционным в своем роде — с радикально измененным по сравнению с предыдущими моделями дизайном, OLED-дисплеем без рамок, расположенной вертикально двойной камерой.