Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев 12 июня не смог выступить на праздничном концерте в Туле из-за того, что плохо себя почувствовал перед выходом на сцену. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает «Интерфакс».

Собеседник агентства рассказал, что музыканты группы находятся на сцене, однако вместо Расторгуева композиции исполняют тульские артисты. Зрителям также объявили, что Николай Расторгуев не сможет принять участие в концерте.

По информации источника ТАСС в администрации Тулы, перед концертом артист был госпитализирован с сердечным приступом.

На концерте, который проходит на площади рядом с Тульским кремлем, собралось около 15 тыс. человек.