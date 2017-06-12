Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Евросоюз связывает вопросы приема беженцев и субсидирования стран. Дипломат заявил о несогласии Варшавы с таким шантажом.

«Мы не согласны с таким шантажом, с такой концепцией, что если вы не примете мигрантов, не выскажете солидарности, то вы будете наказаны финансово, то, возможно, вам будут усечены фонды европейских субсидий», — сказал Ващиковский.

Министр напомнил, что «европейские субсидии вытекают из международных договоров, возникают из соглашений, касающихся экономического сотрудничества».

Польша ранее отказалась принимать мигрантов в рамках программы Евросоюза по их расселению.