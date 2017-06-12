Иран не разрывает с Катаром дипломатических и торговых отношений и будет оказывать ему помощь.

Об этом заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

«Мы всегда хотим иметь хорошие отношения со всеми нашими соседями без исключения. Если Катару будет необходима поддержка со стороны Ирана, Иран будет готов ее предоставить», — цитирует сообщение ТАСС.

Зариф добавил, что споры между государствами должны разрешаться с помощью диалога, а не ограничительных мер.

Напомним, что в начале июня несколько арабских стран разорвали отношения с Катаром, обвинив его в помощи террористам.