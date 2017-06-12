У Ждуна появится полноценная семья. Об этом в понедельник на встрече с московскими поклонниками сообщила создательница популярного в Рунете персонажа голландская художница Маргрит ван Брефорт .

«Я думаю, что вскоре у него появится семья — жена и дети. Он не должен быть одиноким», — сказала она, отвечая на вопрос собравшихся о «семейном статусе» Ждуна, сообщает ТАСС.

Полюбившаяся российским интернет-пользователям скульптура под оригинальным названием Homunculus Loxodontus была создана Маргрит ван Брефорт весной 2016 года для детской больницы в Лейдене (Нидерланды), а затем была перенесена в медицинский центр Лейденского университета. Ждун символизирует пациентов, которые «просто должны ждать своей участи с надеждой на лучшее».