Мэрия Рима ввела запрет на купание в исторических фонтанах города, кроме того, власти запретили принимать пищу и мусорить около этих культурных объектов. Соответствующее распоряжение подписала мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи.

За нарушение установленных правил грозит штраф в размере до €240. В перечень вошли 40 наиболее известных фонтанов, в том числе фонтан Треви, фонтан Четырех рек на пьяцца Навона и монументальный «Аква-Паола» на Яникульском холме, а также прилегающие к ним территории.

Эти меры приняты для обеспечения надлежащей защиты исторического, культурного и археологического наследия города. Они будут действовать до конца октября.