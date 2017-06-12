Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями по случаю Дня России, об этом сообщило информационное агентство ЦТАК.

В своем послании председатель Трудовой партии КНДР заявил об уверенности в укреплении отношений мужду двумя государствами.

«Имеющие давнюю историю и традиции дружбы отношения между двумя государствами будут развиваться в соответствии с одобренными ими совместными документами и пожеланиями двух народов», — говорится в сообщении.

Также Ким Чен Ын пожелал российскому президенту больших успехов в его ответственной работе в построении могучей России, а также «защиты ее безопасности и интересов, благополучия и процветания российского народа».