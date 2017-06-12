Эксперты назвали основные риски для экономики России
На международной конференции Cbonds на Кипре эксперты назвали основные риски для российской экономики.
Так, по мнению специалистов, падение цен на нефть, политика властей США, развитие технологий и изменения в динамике перетока капитала на глобальном рынке являются главными вызовами для экономики РФ.
Существует два ключевых риска — падение цен на нефть и развитие технологий,отметил бывший руководитель департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов. Речь идет о технологиях, развитие которых способствует снижению цен на нефть. Например, расширение добычи сланцевых энергоресурсов.
Немаловажным негативным фактором эксперты называют внешнюю политику США. Аналитики «ВТБ Капитала» заявили, что Соединенные Штаты провоцируют постоянные изменения в динамике глобальных потоков капитала, и это оказывает большое воздействие на мировую экономику, в том числе и на российские рынки.
Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина ранее также отмечала ряд рисков для российской экономики и подчеркнула, что рост экономики России потребует эффективных финансовых институтов.