На международной конференции Cbonds на Кипре эксперты назвали основные риски для российской экономики.

Так, по мнению специалистов, падение цен на нефть, политика властей США, развитие технологий и изменения в динамике перетока капитала на глобальном рынке являются главными вызовами для экономики РФ.

Существует два ключевых риска — падение цен на нефть и развитие технологий,отметил бывший руководитель департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов. Речь идет о технологиях, развитие которых способствует снижению цен на нефть. Например, расширение добычи сланцевых энергоресурсов.

Немаловажным негативным фактором эксперты называют внешнюю политику США. Аналитики «ВТБ Капитала» заявили, что Соединенные Штаты провоцируют постоянные изменения в динамике глобальных потоков капитала, и это оказывает большое воздействие на мировую экономику, в том числе и на российские рынки.

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина ранее также отмечала ряд рисков для российской экономики и подчеркнула, что рост экономики России потребует эффективных финансовых институтов.