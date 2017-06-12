Праздник, посвященный Дню России, проходит во всех муниципалитетах Камчатского края, главные торжества развернулись в центре Петропавловска-Камчатского, сообщила пресс-служба правительства региона.

Празднование началось с митинга, который прошел на площади имени В. И. Ленина.

В Анадыре день начался массовой зарядкой, в которой приняли участие более 1,5 тысяч человек.

«Мероприятие «Ритм города» прошло утром на городском стадионе. Общегородской зарядкой руководил профессиональный фитнес-тренер. На площади окружной столицы первые паспорта получили молодые жители Чукотки», — говорится в сообщении региональной администрации.

В течение дня в населенных пунктах Чукотского округа пройдут концерты, митинги, спортивные состязания.

Также отмечается, что в мероприятиях, посвященных Дню России, по всей Чукотке приняли участие почти 6 тысяч человек.