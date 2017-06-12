Товарооборот между Россией и Соединенными Штатами по итогам 2017 года может показать значительный рост с учетом текущей динамики в первом квартале, заявил торговый представитель РФ в США Александр Стадник.

«Итоги первого квартала этого года свидетельствуют, что наш товарооборот набирает хорошие темпы роста. Темпы роста уже 30% и более по отношению к предыдущему периоду», — сказал Стадник во время общения с журналистами в кулуарах конференции организаций российских соотечественников в Российском центре культуры и науки в Вашингтоне. Этот факт, по мнению торгпреда, свидетельствует о повышении бизнес-активности.

По словам торгпреда, рост можно будет наблюдать не только за счет российского экспорта, но и в рамках увеличения американского импорта.

«Еще больше основания для этих надежд дает участие американских компаний в Петербургском экономическом форуме, когда более 30% от иностранных участников были американцы», — добавил Стадник. По мнению торгпреда, подобные тенденции говорят о постепенном выходе на докризисный уровень.